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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: شاحنات المساعدات تنتظر الدخول لقطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" مصطفى عبد الفتاح، استعدادات شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، موكدًا، أن الدولة المصرية جهزت كميات كبيرة من المساعدات التي تشمل العديد من المواد الغذائية الأساسية لدعم الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف مراسل"القاهرة الإخبارية"، أنه تم اصطفاف عدد كبير من شاحنات المساعدات في انتظار السماح لها بالدخول إلى غزة عبر معبر رفح البري، حيث يتحمس السائقين للدخول من معبر رفح لرفع معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الشاحنات تحمل عشرات الآلاف من المواد الغذائية التي من المتوقع أن تلبي احتياجات القطاع في ظل الأزمة الحالية. 

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