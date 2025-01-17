باحث سياسي: ترامب قادر على إلزام نتنياهو بوقف الحرب بشكل دائم

قال الدكتور محمود خلوف، الباحث السياسي، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش توصل فجر اليوم إلى اتفاق مع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبموجب هذا الاتفاق لن يتم حجب الثقة عن نتنياهو وحكومته وهذا يعني ان صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار سينفذ.

وأضاف «خلوف»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش الإسرائيلي باشر مباشرة بإقامة منطقة عازلة تصل في مناطق إلى 600 متر ومناطق تصل إلى كيلو متر بعمق قطاع غزة، مشيرًا أن نتنياهو قدم تعهد قطعي لسموتريش بأنه لن يقدم على المرحلة الثانية من الصفقة وأن المرحلة الأولى اضطرارية لأسباب إنسانية ولتقليل الضغط على الحكومة الإسرائيلية من قبل عائلات الرهائن التي تنتفض باستمرار في تل ابيب.

وتابع: « إذا أراد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلزام نتنياهو بوقف الحرب دائمًا فهو قادر على ذلك ولكن نتنياهو لن يبقى متفرجًا إذا لاحظ أن ترامب سيفرض عليه بعض الأمور و سيأخذ مواقف عديدة».