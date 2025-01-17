شادي حسين يقود تشكيل زد أمام سموحة في كأس مصر

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سموحة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

يحل فريق زد، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره سموحة بملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء.

يقود شادي حسين تشكيل زد أمام سموحة، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة مصطفى زيكو وأحمد عادل ميسي.

فاز زد على ديروط بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تشكيل زد لمواجهة سموحة في كأس مصر

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: مصطفى العش - محمد إسماعيل - أحمد عبدالنبي - محمد أشرف

خط الوسط: بيتر موتوموسي - عبدالرحمن عماد - ماتا ماجاسا

وفي الهجوم: أحمد عادل ميسي - شادي حسين - مصطفى زيكو.