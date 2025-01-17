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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرف علي مراحل اكتشاف القمر مشرقا

مراحل اكتشاف عمر
مراحل اكتشاف عمر القمر
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عن مراحل اكتشاف عمر القمر الأن وبمرور الوقت في سماء الليل، حيث يبلغ عمر القمر 18 يوما ، ويعد القمر في مرحلة الأحدب المتناقص من دورته القمرية، حيث إنه مضاء بنسبة 84% ، وأحيانا عندما نري القمر في  بعض الليالي ، يكون البدر مكتملا ومشرقا ؛ وأحيانا يكون مجرد شريحة من الضوء الفضي، وهذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر.

وفقا لما ذكره موقع "space"،  هناك مراحل أربعة رئيسية للقمر كالتالي : القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير.  بفارق أسبوع تقريبا ، حيث يكون البدر أكثر مراحله إبهارا.
ستكون مرحلة القمر التالية هي "الربع الأخير" وسوف تكون مضاءة بنسبة 50%، وخلال الربع الأخير من القمر، يظهر فقط النصف الأيسر من القمر مضاء ، كما يشاهد من الأرض، ولكننا في الواقع لن نرى سوى نصف نصف القمر أي "الربع " الذي سيكون مضاء في هذه المرحلة.

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