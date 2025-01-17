لمروره بأزمة نفسية .. شاب ينهى حياته شنقا داخل مسكنه بالدقهلية

أنهى شاب حياته شنقا داخل غرفة بمسكنه بقرية أبو داود اتابعة لمركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية وذلك نتيجة مروره بأزمة نفسية سيئة دفعته للإنتحار، وجري إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى تمي الامديد المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ للعميد محمد أبو بكر حسان، مأمور مركز شرطة تمي الأمديد من بعض أهالي قرية أبوداود بإنهاء شخص حياته داخل مسكنه.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة "سعد رضا محمد ابراهيم 23 عاما، وذلك بعد قيامه باستخدام حبل وعمل شنقة بسقف غرفته والعثور على جثمانه مدلل من الحبل وذلك لمروه بأزمة نفسية سيئة.

جرى نقل المتوفى الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى تمي الامديد المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.