ننشر حصاد 79 قافلة طبية في دمياط خلال عام 2024



أصدرت مديرية الصحة في دمياط تقريرًا حول جهود القوافل الطبية خلال عام ٢٠٢٤ بإجمالى ٧٩ قافلة شملت جميع المراكز والمدن وقدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان لنحو ٩٦٦٤٧ مواطن حيث تلقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، حول جهود وانجازات القوافل الطبية على مدار عام ٢٠٢٤ ، تقوم بتنفيذها إدارة القوافل بالمديرية لتقديم الخدمات العلاجية و الطبية المجانية للمواطنين بكافة المناطق، وتشمل عيادات تخصصية متنقلة ووحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان .

تم عقد ٧٩ قافلة طبية على مدار العام الماضي شملت جميع المراكز والمدن ، قدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان لنحو ٩٦٦٤٧ مواطن ، وتحويل ٦٦٧ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وفحص ٢٣٦٢ بالأشعة ، و ٢٣٥٥ حالة أخرى بالسونار ، علاوة على إجراء ٢٣٨٨٨ بمعمل الدم، و ٢٦٤٣ بمعمل الطفيليات، و إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٢٧٦ حالة .

وثمن " المحافظ " الجهود التى تتم من خلال القوافل الطبية لتوفير الخدمات الطبية بالمجان للأهالى بكافة المناطق، والتخفيف عن كاهلهم ، علاوة على ما تقوم به من جهود لمتابعة المرضى وتحويل بعض الحالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لاستكمال خطط القوافل الطبية لتغطية المحافظة بأكملها ، والتعاون المستمر مع وزارة الصحة والسكان لدعم تلك الجهود .

شهد وكيل وزارة الصحة في دمياط استلام جهاز ازالة المياه البيضاء بمستشفى الرمد بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة و السكان و تحت رعاية الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط .

شهد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة استلام مستشفى الرمد بدمياط لجهاز فاكو فيتريكتومى لازالة المياه البيضاء بالموجات الصوتية وعمليات الشبكية والجسم الزجاجى .

كما صرح الدكتور حسام الصعيدي ان هذا الجهاز يعد من احدث الاجهزة الطبية بهذا المجال والذى يساهم في اجراء جميع عمليات الشبكية والجسم الزجاجى بالمستشفى ويؤدي إلى المساهمة بشكل كبير في القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية.