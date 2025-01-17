«القاهرة الإخبارية»: حركة ملحوظة للفلسطينيين بخان يونس

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الطيران الإسرائيلي يحلق بكثافة في الأجواء الغربية لمدينتي خان يونس ورفح الفلسطينية، ومنذ دقائق معدودة استهدفت طائرات جيش الاحتلال مناطق غرب ووسط مدينة رفح.

وأضاف « جبر»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مدينة رفح الفلسطينية تشهد عملية عسكرية مستمرة منذ السادس من مايو الماضي، مشيرًا إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي دمرت معظم أحياء هذه المدينة و مسحتها من الخارطة الجغرافية.

وتابع: « قبل قليل كان هناك قصف مدفعي إسرائيلي تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس»، مشيرًا إلى أن هناك حركة ملحوظة للفلسطينيين في شوارع خان يونس في انتظار دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل

ولفت إلى أن هناك حالة استبشار للفلسطينيين في انتظار دخول شاحنات المساعدات الإنسانية و الإغاثية إلى قطاع غزة، وهذه المساعدات ستنعش الشارع الفلسطيني الذي مات جوعًا في قطاع غزة.