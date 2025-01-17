تامر عاشور يغادر نيويورك متجهًا إلى الرياض لحضور حفل جوي أورد

غادر النجم تامر عاشور مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية متجهًا إلى الرياض لحضور فعاليات مهرجان جوى أورد التى تنطلق غدًا، وتحمل عدد من المفاجئات، حيث أنه مرشح لجائزتين الأولى أفضل مطرب لتألقه خلال العام الماضي والثانية أفضل أغنية، وهي “هيجيلي موجوع” الذي حصد عليها جوائز كثيرة وتخطت ملايين المشاهدات، وتلقي عليها الكثير من الاشادات على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، ومن المقرر أن يعود إلى أمريكا بعد حفل جوى اورد لإحياءه حفل في مدينة أنجلوس، وذلك بعد نجاح 3 حفلات قدمها خلال شهر يناير الجاري.

وطرح أول أمس النجم تامر عاشور ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر التريند مجرد طرحه مباشرة، والذى يضم باقة متنوعة من الأغانى التى يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

الألبوم الجديد يشمل 12 أغنية هي: "ياه" و"الله يحنن" و"حبيبي القديم" و"حبك رزق" و"أنا مكرهتوش" و"يوم ما تنسى" و"قصر بعيد" و"مرتحناش" و"ماشيين" و"جم شرفوا" و"متعملهاش حكا" و"مش بعرف أنا"

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة “هيجيلى موجوع” نجاحًا غير مسبوق، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.

الأغنية صنعها 3 شباب من نجوم الموسيقى، هم: الشاعر محمود عليم والموزع عمرو الخضرى والملحن عمرو الشاذلى، واتسم أداؤهم فيها بالبساطة والسهولة جعلتها تجذب استماع الكثير من جمهور تامر عاشور داخل وخارج مصر.

وتعتبر أغنية “هيجيلي موجوع” لتامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 200 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية "هيجيلي موجوع".