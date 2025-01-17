الصين تحث الولايات المتحدة على وقف هجماتها الإلكترونية الخبيثة فورا

قال قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن بلاده حثت الجانب الأمريكي على الوقف الفوري للهجمات الإلكترونية ضد البلاد ووقف سرقة الملكية التجارية والفكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن قوه أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي ردا على تقرير أصدره "الفريق الفني الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ لشبكة الكمبيوتر / مركز التنسيق في الصين" في نفس اليوم.

كشف التقرير عن تفاصيل هجمات إلكترونية نفذتها وكالات استخبارات أمريكية ضد معهد أبحاث صيني متخصص في تصميم المواد المتقدمة وأحد الشركات الكبرى في مجال الطاقة الذكية والمعلومات الرقمية، وفقا للفريق الفني الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ لشبكة الكمبيوتر/مركز التنسيق في الصين.

وقال قوه "لقد أحطت علما بالتقرير المعني"، مضيفا أن التقرير كشف مجددا عن تلك الهجمات الإلكترونية الخبيثة ضد الصين، والتي شنتها الحكومة الأمريكية.

وأوضح أن الصين تعرب عن بالغ قلقها إزاء هذا الأمر وتحث الجانب الأمريكي على وقف الأنشطة الخبيثة ذات الصلة بشكل فوري، مشيرا إلى أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية أمنها الإلكتروني ومصالحها.

وفي معرض تأكيده أن الفضاء الإلكتروني يتعلق بالأمن الوطني والازدهار الاقتصادي لجميع البلدان، قال قوه إنه يتعين على الولايات المتحدة التفكير في نفسها، والتوقف عن التشويه السياسي، والالتزام بنفس القواعد الدولية على نحو مسؤول، والعمل مع المجتمع الدولي لحماية السلام والأمن في الفضاء الإلكتروني.