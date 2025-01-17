فكري صادق.. قصة فنان أبدع ببساطته وواقعيته

اشتهر الفنان فكري صادق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 80 عاما، بعد صراع مع المرض، بأدواره المتنوعة في مختلف القنوات الفنية السينما، والمسرح، والتلفزيون.

فكري صادق نجم الأدوار الثانوية الذي خطف قلوب الجمهور

ولد فكري صادق في القاهرة عام 1945، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وهذا ما ساعده في فهم أبعاد الشخصيات التي أداها بمهارة، وتميز بتقديم أدوار ثانوية وشخصيات ذات طابع مميز، حيث نجح في جذب الأنظار بأدائه الواقعي والعفوي وأسلوبه الطبيعي الذي جمع بين البساطة والعمق.

بدأ فكري صادق مسيرته الفنية في السبعينيات وبرز بفضل أدواره المميزة والمتنوعة في السينما والتلفزيون، حيث قدم الشخصيات التي تمزج بين الطابع الشعبي والدرامي بخفة ظل وسلاسة في الأداء، والتي بدورها تركت بصمة لدى الجمهور.

شارك فكري صادق في عددًا من الأعمال السينمائية منها: «سلام يا صاحبي» عام 1986 في دور الضابط، تأليف صلاح فؤاد، وإخراج نادر جلال، «النمر والأنثى» عام 1987 في دور الضابط حسين، تأليف إبراهيم الموجي، وإخراج وإخراج سمير سيف، «الرجل الشرس» عام 1996، من تأليف وإخراج يس إسماعيل يس، «حسن ومرقص» عام 2008، «شارع محمد علي» عام 2017، تأليف ناصر صقر، وإخراج وائل السمنودي، وفيلم «عطل فني» وغيرها من الأفلام.

وكانت الشاشة الصغيرة لها النصيب الأكبر من مشاركة الفنان فكري صادق في العديد من الأعمال الدرامية منها على سبيل المثال وليس الحصر: «حق عرب» عام 2024، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، «رمضان كريم ج2» عام 2023، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، «نجيب زاهي زركش» عام 2021، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، «سلسال الدم» عام 2018، تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، «نسر الصعيد» تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي، «كيد النسا ج1» عام 2011، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج أحمد صقر، وغيرها من المسلسلات التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا.

أما في المسرح قدم عدة مسرحيات شارك فيها ممثلين كبار، حيث أظهر براعته في الأداء الحي والتفاعل مع الجمهور، منها: «بودي جارد» عام 1999 للفنان عادل إمام، من تأليف سمير خفاجي ويوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، «سوناتا الحب والموت» عام 1997، ومن إخراج عباس أحمد، «منور يا باشا» عام 1993، تأليف أنور عبدالله، وإخراج رزيق البهنساوي وشكري أبو عميرة، وغيرها من المسرحيات التي لاقت استحسان الجمهور.

استطاع فكري صادق خلال مشواره الفني أن يثبت نفسه كممثل يتمتع بموهبة حقيقية، مما جعله جزءًا من ذاكرة المشاهد المصري والعربي.