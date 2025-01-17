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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

توما: عمرو دياب يستحق مكانته وتامر حسني ذكي جداً

توما
توما
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قال الموزع الموسيقي توما، إن عمرو دياب مطرب له تاريخ كبير، ويستحق المكانة التي هو عليها الآن، والاستمرارية الكبيرة التي يحتفظ عليها على مدار سنوات.

وتابع “توما” في تصريحات خلال استضافته في بودكاست "إبن كارك" تقديم الإعلامي كريم خطاب، أن الهضبة عمرو دياب حقق ذلك النجاح بسبب عمله المتواصل، وأيضاً رغبته طوال الوقت في التجدد بإستمرار أمام جمهوره.

وتحدث توما عن تامر حسني قائلًا: “إنه مطرب ذكي جداً خلال مشواره، وله شخصية مميزة والجميع يحبه، ويحب العمل معه”.

وأضاف أن تأمر حسني أيضاً يعشق شغله، "مرة فضل مستني أغنية تخلص من ٥ المغرب لتاني يوم الساعة ٢ الضهر".

وأشار إلى أنه عمل مع نجوم الطرب في العالم العربي، ولكن تبقى تجربته مع المطرب حسين الجسمي واحده من أهم تجاربه و يعتز بها كثيراً.

توما عمرو دياب الهضبة تامر حسني حسين الجسمي