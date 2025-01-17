ads
الجمعة 17 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عُقد ظهر اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والطاقم الإداري للناديين وطاقم التحكيم. 


حضر الاجتماع الفني ممثلاً عن الأهلي كل من سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد وكرم عطا، الإداريين بالفريق. 
وخلال الاجتماع، تمت مراجعة بعض التعليمات المتعلقة بالمباراة، والتأكيد على موعد وصول الفريقين إلى الملعب والزي الخاص بكل فريق، حيث يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر، ويلعب أورلاندو بالطاقم الأسود الكامل ويرتدي الحارس الطاقم السماوي. 


ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس مساء غدٍ على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي وأورلاندو بايرتس دوري أبطال أفريقيا الاجتماع الفني لمباراة الأهلي