كولر: الأهلي جاهز لمواجهة أورلاندو ونسعى لتحقيق الفوز

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي غدا السبت في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال “كولر” خلال المؤتمر الصحفي: أتمنى أن تكون مباراة موفقة لنا، وأعلم أنها ستكون مواجهة صعبة؛ لأن المنافس لعب بشكل جيد ويتصدر المجموعة، وقد أرهقنا على ملعبه خلال مباراة الذهاب».

وأضاف المدير الفني لفريق الأهلي: هدفنا تحقيق الفوز وتصدر المجموعة، وهذه مهمة ليست سهلة على الإطلاق، ولكننا نستعد جيدا، ولدينا «سكواد» كبير قادر على تعويض الغيابات».

وتحدث “كولر” عن الغيابات قائلا: بالفعل لدينا إصابات عديدة ومؤثرة ولكن جودة لاعبينا تعوض الغائبين وكل من يشارك يملك فرصة لتقديم نفسه بشكل جيد وإثبات جدارته.. نخوض المران الختامي اليوم وبناء عليه سوف نحدد المجموعة الأكثر جاهزية والمباراة ليست سهلة لكي نخوضها بعناصر شابة أو من غير المشاركين بصفة أساسية.

وأكمل: «الحديث مبكر عن حظوظ الفوز بالبطولة، ولكن الانتصارات تعد مؤشر على ذلك وقد توجنا باللقب مرتين ونسعى للقب الثالث على التوالي ولكن هذا لا يعني أن المنافسين لديهم حظوظ أقل».

وأضاف كولر ان الأهلي يمتلك خبرات كبيرة ولكن ضغط المباريات يمثل صعوبة ورغم كل شيئ نحن أقوياء ونعتمد على جمهورنا الذي يمثل اللاعب رقم ١٢ ويمنحنا قوة كبيرة.. والأهلي دائما بمن حضر ولدينا ثقة في الجميع والكل جاهز لجميع المباريات.

ترتيب مجموعة الأهلي

وبعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات حسم أورلاندو بايرتس والأهلي بطاقتي التأهل لربع النهائي عن المجموعة الثالثة رسيما بينما ودع شباب بلوزداد وأستاد ابيدجان البطولة من دور المجموعات.

1- أورلاندو بايرتس - 11 نقطة

2- الأهلي - 10 نقاط

3- شباب بلوزداد - 6 نقاط

4- إستاد ابيدجان - نقطة واحدة