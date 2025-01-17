محمد الشناوي: مواجهة أورلاندو صعبة وهدفنا صدارة المجموعة

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي غدا السبت ستكون صعبة للغاية في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد القاهرة: نستعد جيدا للمباراة، وجاهزون لها، ونعلم مدى صعوبتها أمام منافس قوي، وهدفنا هو الفوز والحصول على صدارة المجموعة.

وأضاف حارس الأهلي أن أورلاندو فريق قوي، وحقق انتصارات عديدة داخل وخارج ملعبه في دور المجموعات، وهو ما يعني أن المباراة ستحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز.

وأكمل الشناوي: ننتظر تتواجد الجماهير بكثافة وتقدم لنا الدعم وتمنحنا حماسا وأجواء مميزة، ونثق بشدة في هذا الأمر».

وأضاف: نحن كلاعبين نتدرب بقوة ونتحدث باستمرار، ونجدد دوافعنا من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات، وهدفنا دائما أن يستمر الأهلي في المرتبة الأولى ويحصد الألقاب ويسعد جماهيره».

ترتيب مجموعة الأهلي

وبعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات حسم أورلاندو بايرتس والأهلي بطاقتي التأهل لربع النهائي عن المجموعة الثالثة رسيما بينما ودع شباب بلوزداد وأستاد ابيدجان البطولة من دور المجموعات.

1- أورلاندو بايرتس - 11 نقطة

2- الأهلي - 10 نقاط

3- شباب بلوزداد - 6 نقاط

4- إستاد ابيدجان - نقطة واحدة