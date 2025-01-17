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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس حي شرق الإسكندرية يناقش مع برلمانية حل مشاكل المواطنين

رئيس حي شرق
رئيس حي شرق
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استقبلت المهندسة نهي خليفة، رئيس حي شرق الإسكندرية، اليوم الجمعة، النائبة سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر، وذلك في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، بضرورة التعاون مع النواب لبحث طلبات المواطنين والعمل على تلبيتها.

وأوضح بيان حي شرق الإسكندرية اليوم، أنه تم خلال اللقاء مناقشة القضايا التي تهم المواطن السكندري في نطاق الحي.

وأشار الحي أن الموضوعات شملت تجميل الميادين، رفع كفاءة المسطحات الخضراء، تحسين الإضاءة، إزالة الإشغالات، واستعراض مستجدات أعمال رصف الطرق، كما تم التأكيد على تذليل العقبات التي تواجه المواطنين وتوفير أفضل الخدمات لسكان الحي.

وأكدت المهندسة نهي خليفة أن هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات المستمرة لتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية وممثلي الشعب، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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