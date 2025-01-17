الأحد المقبل.. "رؤية فنية للمخلفات الزراعية" معرض بجامعة أسيوط

تنظم جامعة أسيوط؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، معرض كلية التربية النوعية، بعنوان: “رؤية فنية للمخلفات الزراعية”، وبمشاركة وحضور اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، في العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 19 من يناير الجاري، تحت إشراف الدكتورة ياسمين الكحكي عميد كلية التربية النوعية، بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري، بجامعة أسيوط.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن المعرض يقدم منتجات؛ لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، مثل: الجريد، وليف النخل، وألياف الموز، ونتج عنها مجموعة من الأعمال الفنية، برؤية فنية مستحدثة، تصلح كمشروعات صغيرة؛ مما يحقق استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تعزز الاقتصاد، وتدعم المجتمعات المحلية، بدلاً من التخلص منها بطرق ضارة بالبيئة، مثل: الحرق، أو الطمر، وذلك من خلال التعاون مع محافظة أسيوط، وتنظيم الكثير من الفعاليات، بما يحقق الدعم للمجتمع المحلي.

وأشارت الدكتورة ياسمين الكحكي: إن كلية التربية النوعية؛ عقدت عدداً من ورش العمل لمنتسبي الكلية؛ من أساتذة، وباحثين، وطلاب؛ لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، نتج عنها مجموعة من الأعمال الفنية؛ برؤية فنية مستحدثة.