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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس باكستان يتعهد بعد غرق 40 شخصًا باتخاذ إستراتيجيات ضد الاتجار بالبشر

غرق قارب
غرق قارب
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أعرب رئيس باكستان، آصف علي زرداري، ورئيس وزرائه، شهباز شريف، عن أسفهما لمقتل أكثر من 40 مواطنا باكستانيا إثر غرق قارب كان يقلهم بالقرب من السواحل المغربية أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية. 

وذكرت قناة "سما نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة أن زرداري شدد على ضرورة تبني استراتيجيات فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر، داعيا إلى اتخاذ تدابير بعيدة المدى لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

بدوره، تعهد شريف باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في عمليات الاتجار بالبشر، وشدد قائلا "لن يتم  التسامح مع أي شكل من أشكال الإهمال، وسنتخذ تدابير صارمة ضد الاتجار بالبشر".

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، فإن القارب الذي كان يحمل 80 راكبا، انقلب بالقرب من السواحل المغربية؛ ما أسفر عن مصرع أكثر من 40 باكستانيا، فيما تم نقل الناجين إلى مخيم بالقرب من مدينة الداخلة المغربية للحصول على المساعدة والمأوى.
 

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