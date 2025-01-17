انخفاض سعر الذهب في مصر متأثرًا بتراجع الدولار

تراجع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم، وذلك بعد أن استقرت التداولات يوم أمس وسط استمرار محاولات السعر في الارتفاع لتتبع حركة السعر العالمي، بينما يتجه سعر الذهب لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند 3800 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3793 دولارا للأونصة، وكان قد افتتح وأغلق تداولات الأمس عند المستوى 3800 جنيه للجرام.

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم يأتي بعد أن تمكن من الارتفاع فوق المستوى 3800 جنيه للجرام يوم أمس وتسجيل أعلى مستوى عند 3807 جنيهات للجرام، ولكنه فشل في الحفاظ على هذه المكاسب بسبب تراجع سعر الذهب العالمي من اعلى مستوياته في شهر.

من جهة أخرى أغلقت تداولات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم أمس في البنوك على تراجع الأمر الذي قلل من فرص استمرار سعر الذهب المحلي في الارتفاع، حيث يبقى هذان العاملان هما المؤثران على حركة سعر الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة، وفق تحليل جولد بيليون.

هذا وقد أشارت بيانات البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات في مصر الذي يعبر عن تعاملات مصر مع العالم قد شهد عجز بلغ 991.2 مليون دولار بسبب تراجع الصادرات البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس من شهر يوليو إلى سبتمبر من عام 2024.

توقعات أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بعد تسجيله أعلى مستوى في 5 أسابيع يوم أمس في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي وذلك بدعم من بيانات التضخم الأمريكية التي تسببت في تراجع مستويات الدولار.

شهد سعر الذهب المحلي تراجع طفيف مع بداية تداولات اليوم الجمعة ليتبع حركة الذهب العالمي، ولكن يبقى الذهب المحلي محتفظاً بالزخم الصاعد الذي كونه هذا الأسبوع في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

تمكن سعر الذهب العالمي من الارتفاع والاستقرار فوق خط الاتجاه الهابط قصير الأجل الذي نجح في اختراقه هذا الأسبوع، ليصل يوم أمس إلى المنطقة المستهدفة تحت المستوى 2730 دولار للأونصة، واستمرار ارتفاع السعر قد يدفعه إلى الاقتراب من قمته التاريخية عند 2790 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

استقرت تداولات الذهب المحلي عيار 21 حول المستوى 3800 جنيه للجرام خلال تداولات الأمس، بينما بدأ تداولات اليوم بتراجع طفيف تحت هذ المستوى وسط استمرار محاولات اختراق هذا المستوى.