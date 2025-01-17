جوتيريش يحث إسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف عملياتها العسكرية داخل لبنان.

وخلال زيارته اليوم الجمعة لمقر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل، قال جوتيريش "ينبغي أن تتوقف العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية داخل لبنان منذ دخول الهدنة التي استمرت 60 يوما حيز التنفيذ في 27 نوفمبر".

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي الذي أوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله التي استمرت 14 شهرا.

وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية. وأكد جوتيريش أن قوات الحكومة اللبنانية وكذلك قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي الجهات الوحيدة التي يجب أن يكون لها وجود مسلح جنوب نهر الليطاني بالقرب من الحدود مع إسرائيل.. وقال "إن وجود قوات أخرى يقوض استقرار لبنان".

