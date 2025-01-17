"الساعات الأخيرة" في معسكر منتخب اليد قبل مواجهة البحرين الليلة

تحظي مواجهة منتخبنا الاول لكرة اليد الليلة في السابعة مساء، مع البحرين باهتمام بالغ من الجميع، ويخوض الفراعنة الليلة ثاني مواجهتهم فى بطولة العالم التي تستضيفها "كرواتيا والدنمارك والنرويج" خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب منتخب مصر فى مجموعة تضم، “كرواتيا والأرجنتين والبحرين”.

وشهدت الساعات الأخيرة من برنامج اليوم في معسكر منتخبنا في كرواتيا محاضرة فنية ومراجعة نهائية للمدير الفني الإسباني باستور بالفيديو مع اللاعبين، قبل تناول وجبة الغداء فى الثانية ظهرا، ومن المقرر ان تتحرك حافلة المنتخب من فندق الإقامة إلى صالة المباراة فى الخامسة إلا ربع عصرا.

كانت آخر واهم وصايا باستور ضرورة التركيز والاهتمام بالعمل الجماعي في الهجوم والدفاع ، مع إلقاء الضوء علي نقاط قوة وضعف المنافس والحديث مع نجوم منتخبنا عن طريقة استغلالها والتعامل معها.

تجدر الإشارة الي الي ان منتخب اليد نجح في تحقيق الفوز علي الأرجنتين في الجولة الاولي لبطولة العالم بنتيجة ٢٥/٣٩ ، وبالتأكيد يسعي الي مواصلة عروضه القوية في مواجهة الليلة العربية مع البحرين .