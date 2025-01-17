القوات الروسية تسيطر على بلدة سلافيانكا في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، تواصل تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية، وتمكنت من السيطرة على عدد من البلدات في دونيتسك، من بينها بلدة سلافيانكا.

وأوضحت الوزارة - في تقريرها الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أن وحدات مجموعة قوات “المركز” تواصل تقدمها في عمق دفاعات الجيش الأوكراني، وسيطرت على بلدات شيفتشينكو، وبيشانوي، وأوكراينكا، وسلافيانكا في دونيتسك.

وأضافت أن وحدات مجموعة قوات “زاباد” (الغرب) التابعة للقوات المسلحة الروسية، عززت مواقعها واستهدفت أفرادا ومعدات من القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 3300 عسكري والعديد من المعدات العسكرية.

وتابع البيان، أن وحدات من تجمع “تسينتر” (المركز) استهدفت أفراد تشكيلات 8 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء بحري ولواءين للدفاع المحلي ولواءين للحرس الوطني ولواء هجوم “ليوت” التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكتر من 3770 عسكريا، بالإضافة إلى العديد من العتاد العسكري.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 49 عسكريًا أوكرانيًا سلموا أنفسهم للقوات الروسية، على مدار أسبوع.

