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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يكافئ رئيس الوحدة القروية للخطاطبة المحطة وطاقم عمال النظافة

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية لرئيس الوحدة القروية للخطاطبة المحطة بالسادات وطاقم عمال النظافة تقديرا لجهودهم المبذولة في رفع الأتربة وتراكمات القمامة ونظافة الشوارع بنطاق عملهم ، جاء ذلك عقب الإشادة بالجهود المبذولة عبر تعليق أحد المتابعات بالصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية.

هذا وقد ثمن محافظ المنوفية جهود عمال النظافة ورئيس الوحدة القروية بالخطاطبة لتواجده الميداني والارتقاء بمنظومة النظافة بالشارع وتحقيق رضا المواطن.

وأكد محافظ المنوفية أن رضا المواطن أولوية أولى على رأس منظومة الجهاز الإداري للمحافظة كونه ركيزة أساسية في عملية التنمية وبناء الجمهورية الجديدة  من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

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