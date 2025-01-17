توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للحرف اليدوية وجامعة سوهاج

وقع المجلس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، برئاسة المهندس هشام العيسوي بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور حسام النعماني، لتعزيز التعاون في مجالات التعليم، التدريب، البحث العلمي، وتطوير الصناعات والحرف اليدوية، وذلك في إطار جولة شملت جنوب الصعيد قام بها المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية.

وأكد المهندس هشام العيسوي أن البروتوكول يستهدف تحقيق التكامل بين الجانبين من خلال دعم الصناعات والحرف اليدوية، وتوفير الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتدريب الطلاب على المهارات العملية اللازمة لسوق العمل.

كما يهدف البروتوكول إلى تعزيز البحث والتطوير لإيجاد حلول تقنية لتحسين جودة المنتجات الحرفية، وتوجيه الصناعات اليدوية نحو التصدير وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأوضح العيسوي أن الاتفاقية تشمل تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للطلاب لتطوير مهاراتهم في مجالات التسويق والتصدير بالتنسيق مع المجلس، بجانب دعم ريادة الأعمال، وتقديم الاستشارات الفنية والتجارية، وتنظيم ندوات ومؤتمرات مشتركة لتبادل المعرفة والخبرات.

يأتي هذا البروتوكول في إطار خطة المجلس لدعم الحرف اليدوية في المحافظات، وتنفيذًا لاستراتيجية المجلس التي تهدف إلى تعزيز دور الصناعات الإبداعية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.