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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عامل مغسلة لسرقته سيارة سيدة في القاهرة

المتهم
المتهم
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أمرت النيابة المختصة، بحبس عامل بمغسلة لسرقته سيارة سيدة بحلوان، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشان واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بسرقة سيارتها عقب إجراء الصيانة الدورية لها بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل بمغسلة سيارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة ، وبحوزته السيارة المستولى عليها .. وبمواجهته إعترف  بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إرتكاب الواقعة إحدى السيدات الصيانة الدورية بمواقع التواصل الإجتماعى حبس عامل سرقة سيارة سرقته سيارة سرقة سيارته صحيفة الحالة الجنائية قسم شرطة حلوان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة