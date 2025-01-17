أهمية عيد الغطاس في التقليد القبطي

يعد عيد الغطاس من الأعياد الهامة في الكنيسة القبطية، و يُحتفل به في اليوم السادس من الشهر العاشر في التقويم العبري، الموافق 11 من شهر طوبة في التقويم المصري.

بحسب تعاليم الرسل، جاء في الباب الحادي والثلاثين من الكتاب المقدس أن عيد الثيؤفانيا (أو ظهور الله) هو اليوم الذي أظهر فيه المسيح لاهوته من خلال معموديته على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.

نظرًا لمكانة عيد الغطاس، اعتاد الأقباط تعميد أولادهم في هذا اليوم المقدس، كما أطلقوا على الأطفال المولودين في هذه المناسبة اسم “غطاس”، تمامًا كما يُسمى الأطفال المولودون في عيد الميلاد أو عيد النيروز باسم “ميلاد” أو “نيروز”.

وقد كان عيد الغطاس يشهد احتفالات رسمية في مصر في عهد الدولتين الأخشيدية و الفاطمية، حيث كان الحكام يشاركون الأقباط احتفالاتهم.

تستمر بهجة عيد الغطاس في مصر حتى يومنا هذا، حيث تشهد الاحتفالات الشعبية طقوسًا خاصة مثل تناول الأطعمة المميزة، والاستحمام في مياه النيل وفروعه، وكذلك رش المنازل بالماء. ويحرص المؤمنون على الاحتفاظ بمياه اللقان المقدسة في بيوتهم للتبرك بها، حيث يُقدس الماء بعد الصلاة.

كان للكنائس القديمة عادة تخزين مياه نهر الأردن، وإضافتها إلى مياه اللقان أثناء صلاة القداس. كما كان الرهبان و النساك في مصر القديمة يخرجون من مغائرهم قبل عيدي الغطاس والميلاد ببضعة أيام، متوجهين إلى أقرب كنيسة لتناول القربان المقدس.

ويذكر الأنبا بلامون وتلميذه الأنبا باخوميوس في القرن الرابع الميلادي أن عيدي القيامة والغطاس كانا اليومين الوحيدين في السنة اللذين يحق للنساك في صعيد مصر أن يفطروا فيهما، وكانوا يفطرون بتناول الزيت أو التين بدلاً من الخبز والملح. كما أن الكنيسة كانت تمنع الصوم في حال تزامن عيد الغطاس مع يومي الأربعاء أو الجمعة.



وفي الكنيسة البيزنطية، يمتد الاستعداد للاحتفال بالعيد على مدار أربعة أيام، حيث يصوم المؤمنون في اليوم الرابع (البرمون) حتى الظهر ويمنعون عن تناول الأطعمة الحيوانية. وفي مخطوطة قبطية من القرن السابع، تم ذكر عيد الغطاس كأحد الأيام المقدسة التي يُفضل فيها التناول من الأسرار المقدسة بشرط أن يكون المؤمنون قد صاموا.



وقد ورد في القانون 16 من القوانين المنسوبة إلى البابا أثناسيوس الرسولي، أنه في عيد الغطاس يجب على الأساقفة أن يولي اهتمامًا خاصًا بالفقراء، حيث يجمعون الأرامل والأيتام ويفرحون معهم بتقديم الصلوات والعون المالي.

وكان بطريرك الإسكندرية يعلن في هذا العيد موعد بدء الصوم الكبير وموعد عيد القيامة وفقًا للحسابات الفلكية، وهي التقاليد التي كانت تتبعها كافة كنائس العالم.

إن عيد الغطاس لا يمثل فقط ذكرى معمودية الرب، بل هو أيضًا مناسبة لتجديد العهد الروحي مع الله، واحتفال بالتضامن مع الفقراء والمحتاجين، وذكرى لنقل العادات والتقاليد التي تميزت بها الكنيسة القبطية على مر العصور.