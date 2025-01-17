وفاة الممثلة البريطانية الشهيرة جوان بلورايت عن عمر يناهز 95 عاما

توفيت الممثلة البريطانية جوان بلورايت، أرملة الممثل الشهير لورانس أوليفيه، عن عمر يناهز 95 عاما.

وأفادت عائلة بلورايت في بيان اليوم الجمعة، أنها فارقت الحياة أمس، بينما كان عائلتها يلتفون حولها.

وأضافت العائلة إن بلورايت "استمتعت بمسيرة فنية طويلة ومتألقة في المسرح والسينما والتليفزيون على مدار 70عاما ، حتى اضطرت للتقاعد بعد ضعف وفقد بصرها".

وشاركت بلورايت في أعمال فنية مسرحية من تأليف كتاب مثل جون أوزبورن وشيلاج ديلاني وأرنولد ويسكر، وكانت خلال مسيرتها الفنية مصاحبة مع ممثلين مثل ألبرت فيني وآلان بيتس وآنطوني هوبكنز.

كما شهدت مسيرتها تعاون كبير وقوي مع كبار الفنانين أمثال ألبرت فيني، آلان بيتس، وأنطوني هوبكنز، كما شاركت في أعمال مستوحاة من كتابات أدبية كبيرة، من تأليف جون أوزبورن، شيلاج ديلاني، وأرنولد ويسكر.

برحيلها، فقدت الساحة الفنية شخصية هامة من الممثلات اللواتي ساهمن في إثراء الفن البريطاني والعالمي.