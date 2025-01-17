الرئيس اللبناني: ثقة اللبنانيين ببلدهم عادت.. ويجب استعادة ثقة العالم

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن ثقة الشعب اللبناني ببلاده قد عادت، مشددًا على ضرورة استعادة ثقة العالم بلبنان بشكل كامل.

وقال عون - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر بعبدا اليوم /الجمعة/- إن الشعب اللبناني دفع ثمنًا باهظًا على مدى السنوات الأخيرة من أرواح أبنائه وثرواته، لكنه في الوقت نفسه بعث من جديد، مشيرا إلى أن الشعب اللبناني يمتلك خصوصية فريدة في نمط حياته وقدرة استثنائية على اختراع الفرح المستدام، لافتا إلى أن الشعب اللبناني يعتبر "طلاب حياة لا موت".

وأشار إلى أنه "في قلبِ كلِ لبناني وفي عقلِه ووجدانِه ولغتِه اليومية وتاريخِه الحيّ وثقافتِه المبدعة؛ الكثيرَ الكثيرَ من فرنسا".

وقال عون - للرئيس الفرنسي - "أتمنى منكم أنْ تشهدوا للعالم كلِه، بأنّ ثقةَ اللبنانيين ببلدِهم ودولتِهم قد عادت وأنّ ثقةَ العالمِ بلبنانَ يجب أن تعودَ كاملة لأن لبنانَ الحقيقي الأصيل قد عاد".

