أسبوع الحسم في القلعة الحمراء.. فين الصفقات يا خطيب؟

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن للانتهاء من ملف الصفقات خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر في ظل النقص العددي في معظم المراكز وعدم وجود دكة بدلاء قوية يمكن الاستعانة بها في ظروف الإصابات والغيابات.

وتعالت أصوات جماهير الأهلي مطالبة إدارة النادي بتدعيم الفريق بصفقات سوبر في ظل تراجع نتائج ومستوى الفريق مؤخر بعد الهزيمة من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على ملعبه ووسط جماهير في دوري أبطال أفريقيا ليدق الأمر ناقوس الخطر.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة غضب من جانب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وأعلن أكثر من مرة حاجة الفريق لتدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية، موضحًا أنه طلب أكثر من مرة تدعيم الصفوف وينتظر قرار إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

ورغم مرور أكثر من 3 أسابيع منذ فتح باب القيد في الميركاتو الشتوي إلا أن كل مفاوضات الأهلي مع لاعبين جدد سواء أجانب أو محليين فشلت، ووسط حالة من القلق تسيطر على الجماهير خوفًا من عدم تدعيم الصفوف بلاعبين سوبر تلبي طلبات الجميع وتمنح النادي فرصة كبيرة للمنافسة على البطولات.

وكشف مصدر داخل الأهلي لـ«البوابة»، أن الأسبوع الحالي سيشهد اجتماعات وجلسات مكثفة في الأهلي لحسم ملف الصفقات مع اقتراب نهاية الميركاتو الشتوي.

وأضاف المصدر، أن الساعات الماضية شهدت اجتماعات في منزل رئيس النادي الأهلي مع لجنة التخطيط للكرة لوضع النقاط فوق الحروف واستعراض الموقف النهائي في ملف الصفقات، وخاصةً الأجانب حيث يسعى النادي لضم ثنائي أجنبي سوبر في مركزي الجناح والمهاجم الصريح بجانب ثنائي محلي في خط الدفاع والوسط المهاجم.

وتابع المصدر، أن الخطيب سيجتمع مع «كولر» خلال الأسبوع الحالي لعرض الموقف وما وصلت له المفاوضات مع اللاعبين في ظل ظروف الأزمة المالية الخاصة بالدولار.

وقال المصدر، إن استراتيجية الأهلي في الصفقات قد تتغير بالتعاقد مع لاعبين أجانب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند الشراء النهائي في ظل عدم وجود سيولة دولارية في الوقت الحالي، خاصةً أن دفع مرتبات اللاعبين بالعملة الأجنبية أصبح صعبا للغاية.

وشدد المصدر على أن اتجاه الأهلي لضم لاعبين على سبيل الإعارة بسبب الخوف من عدم تأقلم اللاعب، كما حدث في صفقة يوسف أيمن، مدافع الفريق الذي تم التعاقد معه من الدحيل القطرى في بداية الموسم الحالي.

وحسم الأهلي بشكل شبه رسمي صفقة مصطفي العش، مدافع نادي زد، لتدعيم صفوف الفريق بعد موافقة «كولر» على الصفقة بعدما تم الاستقرار على إنهاء إعارة يوسف أيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

من ناحية أخرى، أغلق «كولر» ملف دوري أبطال أفريقيا ويبدأ الفريق استعداداته لمواجهة فاركو يوم الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز، والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز والاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب الدوري في ظل المنافسة القوية مع الزمالك وبيراميدز في الموسم الحالي.