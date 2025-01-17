النيران تلتهم شاحنتي نقل خلال توقفهما بأرض فضاء في الدقهلية

التهمت النيران شاحنتي نقل يحملان "مبردة لحفظ ونقل الأطعمة خارج البلاد" فضلا عن سيارة نقل بدون حمولة وذلك خلال توقفهما بأرض فضاء أسفل كوبري عثمان بنطاق قرية برق العز مركز المنصورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده وانتداب قسم الدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة من بعض الأهالى بإشتعال النيران فى سيارة نقل أسفل کوبری عثمان التابع لـ قرية برق العز"دائرة المركز".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق واخماده.

وبالفحص تبين اشتعال النيران فى سيارة نقل تحمل كونتنر تحمل أرقام 3431 رج أ، وسيارة براد خالى من الحمولة ملك المواطن شادى سعد حسن وسيارة أخرى خلفها إحتراق الرأس فقط وبدون لوحات معدنية ولا يوجد خسائر في الأرواح ولا إصابات.

وجرى السيطرة على الحريق وإخمادة بواسطة قوات الحماية المدنية ، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار قسم الأدلة الجنائية للمعاينة وبيان أسباب الحريق واندلاع النيران بالشاحنات والنيابة العامة للمعاينة.