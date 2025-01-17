توقيع عقد محطة لوجستية متكاملة بين "العامة لميناء الأسكندرية" و"مصر هولندا"

شهد اللواء بحري نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، يوم الخميس 16 يناير 2025، التوقيع النهائي على عقد منح إلتزام إنشاء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري 85/3 بميناء الأسكندرية مع شركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو). ‏ ‏

وقد قام بالتوقيع عن هيئه ميناء الاسكندريه اللواء بحري احمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لميناء الاسكندريه ومن جانب شركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو) أحمد محمد حسن الرئيس التنفيذي لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو).

وقد صرح اللواء بحري احمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس اداره هيئه ميناء الاسكندريه أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نحو قيام الوزارة بتنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومه النقل البحري المصري والموانئ البحريه ومن بينها الهيئه العامه لميناء الاسكندريه تحقيقا للرؤيه الاستراتيجيه للقياده السياسيه.

والتي تهدف لتحويل مصر إلى محور رئيسي للتجاره واللوجيستيات واستكمالا للمشروعات العملاقه التي يتم تنفيذها بمينائي الاسكندريه والدخيله حاليا والتي من المنتظر باكتمالها ان تجعل من ميناء الاسكندريه الكبير احد اهم محاور النقل البحري واللوجيستي على البحر المتوسط وحلقه الربط بين قاره افريقيا وقارتي اسيا واوروبا.

وأضاف بأن تنفيذ ذلك المشروع يتم في اطار الخطه المتكامله لتطوير ميناء الاسكندريه الكبير والتي تهدف باكتمال المشروعات المختلفه سواء المرتبطه برفع الطاقات الاستيعابيه او تدعيم القدرات التشغيليه للوصول بهيئة ميناء الاسكندريه الى طاقه استعابيه تتجاوز 120 مليون طن سنويا من مختلف انواع البضائع مع تحقيق التكامل والترابط مع مختلف المشروعات بالموانئ المصريه الاخرى وايضا الربط الكامل مع وسائل النقل متعدده الوسائط البريه والنهريه والسكك الحديديه.

وفي ذات السياق فقد أوضح رئيس هيئة ميناء الأسكندرية أن مشروع إنشاء محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري 85/3 بميناء الأسكندرية يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بواقع 5 مليون طن سنويا.

يذكر أنه قد تــــم البــدء في المشروع من خلال شركــة إيجيكو إعتبارا من شهر يونيو 2016 وتم الإنتهاء منه في شــهر ديسمبر 2022 بمساحة تبلغ 35ألف م2 بطول رصيف 514 متر طولى وبعمق 15متر ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن.