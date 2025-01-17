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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جروس يعلن موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وإنيمبا

جروس
جروس
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يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الواحدة ظهر غداً السبت، بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي، قبل مباراة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي سياق متصل، يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق إنيمبا في الثانية عشرة والنصف ظهراً باستاد القاهرة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.

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