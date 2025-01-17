مصلحة السجون الإسرائيلية: نستعد للإفراج عن أسرى فلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم /الجمعة/ أنها تستعد لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وبحسب نسخة مسربة من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح أكثر من 1700 أسير فلسطيني في مقابل 33 محتجزا إسرائيليا في المرحلة الأولى من الصفقة، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكرت الصحيفة أن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من بينهم من 250 إلى 300 أسير يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى ألف من سكان قطاع غزة تم أسرهم منذ 8 أكتوبر.

وأفاد بيان صادر عن مصلحة السجون بأن السلطات الإسرائيلية ستسهل الجزء الأول من نقل السجناء وليس الصليب الأحمر..ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الصفقة يوم الأحد.

