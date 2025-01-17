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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"تاريخ الرهبنة الفرنسيسكانية" كتاب جديد ترجمة بتصرُّف: الأب يعقوب شحاته الفرنسيسكاني

ارشيف
ارشيف
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صدر حديثا كتاب بعنوان تاريخ الرهبنة الفرنسيسكانية ترجمة بتصرُّف: الأب يعقوب شحاته الفرنسيسكاني

ويهدف هذا الكتاب إلى تقديم لمحات مختصرة باللغة العربية عن تاريخ الرهبنة الفرنسيسكانية الطويل، الذي بدأ منذ عام 1209م، عندما قرر مؤسسها، فرنسيس الأسيزي، أن يغيّر مسار حياته ويعيش حياة التوبة والزهد. كان اهتمامنا في المقام الأول هو عرض الأحداث السعيدة والحزينة في حياة هذه العائلة. 

ويتناول الكتاب مختلف أشكال الرسالة التي قام بها الفرنسيسكان في مجالات النشاط الروحي والرعوي والكنسي والاجتماعي والثقافي: الإرساليات، الوعظ، قبول الاعترافات، التعليم، محاربة الهرطقات، مساعدة العمال والمرضى والأيتام، الأسرى، العبيد، والمظلومين.

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