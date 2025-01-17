ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة بإصابة كامافينجا ومدة غيابه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، إصابة لاعب خط وسطه الفرنسي إدواردو كامافينجا، وذلك عقب المباراة المثيرة التي جمعت الفريق ضد سيلتا فيجو في دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

فاز ريال مدريد على سيلتا فيجو بخماسية مقابل هدفين، بعد مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين، ليتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

طبيعة إصابة كامافينجا

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها كامافينجا أظهرت تعرضه لإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى.

ويعد هذا الخبر بمثابة ضربة قوية للملكي ومدربه كارلو أنشيلوتي، في ظل حاجة الفريق لخدمات كامافينجا والغيابات التي تضرب الريال كل فترة.

مدة غياب كامافينجا عن مباريات ريال مدريد

ورغم أن البيان الرسمي لم يحدد المدة الزمنية التي يغيبها كامافينجا عن الملاعب، إلا أن التقارير الصحفية، وعلى رأسها صحيفة «ماركا» الإسبانية، تشير إلى غياب كامافينجا لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

ويترتب على هذه الإصابة غياب كامافينجا عن عدد من المباريات المقبلة لفريق ريال مدريد، تشمل مواجهات لاس بالماس، سالزبورج النمساوي، بلد الوليد، بريست الفرنسي، وإسبانيول، بالإضافة إلى مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويذكر أن هذه ليست الإصابة الأولى التي يتعرض لها كامافينجا هذا الموسم، حيث سبق وأن أصيب في شهر نوفمبر الماضي خلال مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وكانت الإصابة أيضًا في العضلة ذات الرأسين الفخذية للساق اليسرى.

كما عانى إدواردو كامافينجا في بداية الموسم، وتحديدًا في شهر أغسطس الماضي، من إصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى.