انفراجة في ملف تجديد "زيزو" مع الزمالك

تشير بعض المصادر داخل القلعة البيضاء إلى انتهاء لجنة التعاقدات التى يترأسها الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، من وضع الرتوش الأخيرة من أجل تجديد عقد نجم الفريق أحمد سيد "زيزو".

ويعد أقرب العروض التى توافق عليها الطرفان وهى نقطة التلاقى، بين الزمالك وكذلك "زيزو" من أجل التجديد، هى 100 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى الرحيل على سبيل الإعارة لإحدى الدوريات القوية الموجودة فى المنطقة العربية.

كما أن الدورى السعودى، هو أقرب الدوريات العربية التى من المقرر أن يرحل إليها "زيزو" على سبيل الإعارة، بمميازات مالية ضخمة سيحصل عليها اللاعب.