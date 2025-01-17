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الجمعة 17 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غرفة القاهرة يناقش سبلًا جديدة لتطوير الخدمات التجارية والمجتمعية

غرفة التجارية بالقاهرة
غرفة التجارية بالقاهرة
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بحث مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري سبل تطوير الخدمات التجارية والمجتمعية بما يتماشي مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية 2030 .جاء ذلك خلال إجتماعه لمناقشة أهم الموضوعات الاقتصادية والمجتمعية.
وأكد مجلس إدارة الغرفة أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها  بما يتناسب مع المستجدات العصرية  الحديثة وينمي  الانشطة المختلفة بالغرفة.
كما أكد مجلس إدارة الغرفة علي أهمية المساهمة في ضبط السوق والسعي لتوفير كافة السلع خاصة الاساسية لمساندة جهود الدولة في دعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم بزيادة معروض السلع خاصة الاساسية وهو ما يحافظ علي إستقرار السوق.
ووجه أيمن العشري الشكر لأعضاء مجلس إدارته ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشعب التجارية في الانشطة المخنلفة علي سعيهم لتقديم الخدمات " التجارية – المجتمعية" ودعمها باراء وأفكار مهمة ومتنوعة تستهدف سرعة تقديمها وتطويرها خلال الفترة القادمة.
وأثني "العشري" علي جهود الدولة في ضبط السوق والتوسع في أسواق اليوم الواحد لما لها من مردود ايجابي علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي وهو ما يؤكد علي مرحلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تستهدفها الدولة من خلال زيادة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتقديم خدمات إقتصادية ومجتمعية متطورة

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