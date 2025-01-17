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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

هل الأناجيل حقيقيَّة.. ترجمة وديع الفرنسيسكاني

ارشيف
ارشيف
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صدر حديثاً كتاب بعنوان «هل الأناجيل حقيقيَّة؟» من  ترجمة: وديع الفرنسيسكاني (وديع عوض) و كتب مركو فنزل هذه المقالة بعنوان: «صحَّة الأناجيل التاريخيَّة»، ولأنَّها تستحق الترجمة، قام وديع عوض بالتواصل مع كاتب المقالة، وقام بترجمتها.

تقع المقالة الأصليَّة في 10 صفحات، ترد في الكتاب بين قوسين مُربَّعين  ومذكورة فيها أسماء معروفة للقارئ الغربي، وقد لا تكون كذلك للعربيّ، وتمَّ إضافة التواريخ لكل شخص مذكور، وهي تواريخ تقريبيَّة، وأُضِيف بعد الاسم المكتوب باللّغة العربيَّة كتابة بالكامل بالحرف اللاتيني، وأحيّاناً اليُوناني لبعض الشخصيَّات.

أقباط أجنحة معرض الكتاب