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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستشفى "رأس غارب" تستقبل حالتي عظام.. لأول مرة

التبرع بجهاز عظام
التبرع بجهاز عظام لمستشفي رأس غارب
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استقبلت مستشفى رأس غارب المركزي حالتين تعانى إحداهما من كسر بالسلامية القريبة للاصبع الأكبر باليد اليسرى، وتم تثبيت الكسر بواسطة اسلاك معدنية، واخرى يعانى من كسر بالسلامية القريبة للاصبع الرابع باليد اليسرى وجرى تثبيت الكسر بواسطة اسلاك معدنية ،والحالات مستقرة.

فيما شكرت ادارة المستشفى المهندس "علي دردير" على تبرعه بجهاز مثقاب جراحي كهربائي خاص بعمليات حوادث العظام، وذلك في إطار تدعيم الخدمات المقدمة في قسم العمليات في تخصص العظام تمهيدا لتشغيل حجرة عمليات الطوارئ الجديدة الأيام القادمة.

فيما اثنى محسن حامد عضو مجلس ادارة مستشفى غارب على  مدير المستشفى استقبال ومتابعه حالات الكسور للكبار والصغار وجراحات المفاصل والمناظير والعمود الفقرى وتشوهات الأطراف تحت اشراف  نخبة من استشاريي جراحة العظام بالمستشفى.

الحالات مستقرة الخدمات المقدمة العمود الفقري اليد اليسرى جراحة العظام مستشفى رأس غارب المركزي