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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دهسها ولاذ بالفرار.. حبس سائق ميكروباص تسبب في وفاة سيدة بمدينة نصر

المتهم
المتهم
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أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس سائق سيارة ميكروباص المتهم بدهس سيدة والتسبب في وفاتها، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بعرض المتهم علي مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة وبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجاري استكمال التحقيقات.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مصادمة ومتوفاة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

و بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (سيدة "بها عدة جروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) الطريق إصطدمت بها سيارة "ميكروباص" محدثةً إصابتها التى أودت بحياتها ولاذت بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .

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