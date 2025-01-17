إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

أصيب 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين أبو صير باتجاه القاهرة، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.