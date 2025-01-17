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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

«أربعة أزمنة للفصح».. كيف تتداخل هذه الأعياد عبر الزمن؟

ارشيف
ارشيف
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«أربعة أزمنة للفصح» كتاب جديد للكاتب  كنتالامِسّا وقام بالتعريب: الأب د. أغسطينوس منير الفرنسيسكاني

ويتناول الكتاب «أربعة أزمنة للفصح» لمؤلفه رانييرو كنتالامِسّا، أربعة أبعاد مهمة لعيد الفصح، كما تبرز في الكتاب المقدس، وتتمثل في:

1. عيد الفصح الرباني: الذي يمثل مرور الله المخلص في ليلة خروج بني إسرائيل من مصر.

2. عيد فصح اليهود: إحياء سنوي يُجسِّد تذكُّر وتنفيذ مرور الله مع بني إسرائيل.

3. عيد فصح المسيح: وفقاً للعهد الجديد، بما في ذلك رسائل القديس بولس، ويُشير إلى ذبيحة المسيح على الصليب.

4. عيد فصح الكنيسة: الذي يتم تجديده سنويًا، أسبوعيًا ويوميًا، ويستمر في الاحتفال بعيد فصح المسيح حتى مجيئه الثاني.

الكتاب يعكس كيف تتداخل هذه الأعياد عبر الزمن وتستمر في تجديد الإيمان المسيحي.

أقباط أقباط الكاثوليك