«أربعة أزمنة للفصح».. كيف تتداخل هذه الأعياد عبر الزمن؟

«أربعة أزمنة للفصح» كتاب جديد للكاتب كنتالامِسّا وقام بالتعريب: الأب د. أغسطينوس منير الفرنسيسكاني

ويتناول الكتاب «أربعة أزمنة للفصح» لمؤلفه رانييرو كنتالامِسّا، أربعة أبعاد مهمة لعيد الفصح، كما تبرز في الكتاب المقدس، وتتمثل في:

1. عيد الفصح الرباني: الذي يمثل مرور الله المخلص في ليلة خروج بني إسرائيل من مصر.

2. عيد فصح اليهود: إحياء سنوي يُجسِّد تذكُّر وتنفيذ مرور الله مع بني إسرائيل.

3. عيد فصح المسيح: وفقاً للعهد الجديد، بما في ذلك رسائل القديس بولس، ويُشير إلى ذبيحة المسيح على الصليب.

4. عيد فصح الكنيسة: الذي يتم تجديده سنويًا، أسبوعيًا ويوميًا، ويستمر في الاحتفال بعيد فصح المسيح حتى مجيئه الثاني.

الكتاب يعكس كيف تتداخل هذه الأعياد عبر الزمن وتستمر في تجديد الإيمان المسيحي.