افتتاح مسجدي الرحمن بأبو الريش والسلام بالعتمور بالمنشية بكوم أمبو

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، السكرتير العام اللواء أيمن الشريف لإفتتاح مسجد الرحمن بنجع الحجاب بأبو الريش قبلى والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة 2.2 مليون جنيه، وبمساحة 250 م2 ، وحضر فعاليات الإفتتاح القيادات الدينية والتنفيذية والمجتمعية .

إفتتاح مسجد السلام بالعتمور بكوم أمبو

فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ عبد الله عرجون مدير المساجد بالمديرية ، والتى جاءت بعنوان " التحذير من خطورة التكفير" .

وجرى فى نفس الوقت إفتتاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو طه حسين لمسجد السلام بالعتمور بقرية المنشية وذلك بحضور الدكتور علي شعبان مدير إدارة أوقاف المنشية ، والمسجد مقام على مساحة 182 م2 ، وتكلف إنشاؤه مليون و 767 ألف جنيه بالجهود الذاتية .

وصول المساجد الجديدة إلى 183 مسجد حتى الآن

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 183 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

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