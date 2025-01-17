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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط طالبين أثناء فك مسامير قضبان السكة الحديد في حدائق أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط طالبين في المرحلة الإعدادية أثناء قيامهما بفك مسامير قضبان السكة الحديد بمنطقة حدائق أكتوبر.

تفاصيل الواقعة

البداية خلال مرور قول أمني لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وضبط طفلين أثناء قيامهما بفك مسامير قضبان السكة الحديد التي تربط بين منطقتي الواحات والبدرشين، واعترف الطالبان بأنهما قاما بفك المسامير بقصد بيعها في سوق الخردة للحصول على المال.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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