الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة أنيمبا بالكونفدرالية

طوى الجهاز الفنى للفريق الأول لنادى الزمالك، صفحة مباراة حرس الحدود، والتى جمعت بينهما، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن، من عمر مسابقة الدورى المصرى لكرة القدم، وذلك على ملعب "استاد القاهرة الدولى".

ويستعد الفريق الأول للفارس الأبيض، لخوض الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، أمام فريق أنيمبا النيجيرى.

ويتصدر الزمالك المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية، برصيد 11 نقطة، حصدها من 3 انتصارات وتعادلين. بينما يحتل فريق أنيمبا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، حصدها من انتصار وحيد، وتعادلين، وهزيمتين.

وتضم المجموعة الرابعة كلا من: المصرى البورسعيدى، محتل الوصافة برصيد 6 نقاط، حصدها من انتصار وحيد وثلاثة تعادلات وهزيمة وحيدة، ويسعى لحصد الثلاث نقاط أمام بلاك بولز، من أجل ضمان التأهل لدور ربع النهائى، كما يحتل الفريق الموزمبيقى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويدخل الفارس الأبيض المواجهة تحصيل حاصل، بعد أن ضمن الزمالك التأهل لدور ربع نهائى كأس الكونفدرالية، بعد احتلاله صدارة المجموعة الرابعة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، والمنافسة على لقب البطولة التى يحمل لقبها، للموسم الثانى على التوالى، والثالث فى تاريخ القلعة البيضاء.

وأظهر الزمالك في المباراة الأخيرة، رغبة قوية في حسم تأهله مبكرًا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بهدف تجهيز جميع اللاعبين والتحضير بشكل أفضل لمباراته المقبلة ضد إنيمبا النيجيري.

وحرص الجهاز الفني لفريق الزمالك على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال التدريبات الأخيرة، تجنبًا للإجهاد بعد مواجهة حرس الحدود، تحت إشراف مدرب الأحمال شيخ بوزيان.

كما خصص الجهاز الفني فقرة فنية تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك، خلال المران، تم فيها تنفيذ بعض الجوانب الخططية، والتي تم تطبيقها في تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب.

وأكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، على ضرورة تنفيذ بعض التعليمات الفنية الخاصة في المران الأخير.