دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ودجوليبا

أقيم اليوم الجمعة بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز ودجوليبا المالي، في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل دجوليبا المالي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وتم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

ويرتدي نادي دجوليبا اللون الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر كاملا.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل.

بيراميدز يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق بيراميدز إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على مضيفه ساجرادا الأنجولي بهدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف بيراميدز الوحيد اللاعب المغربي وليد الكرتي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

بهذه النتيجة تصدر بيراميدز جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط وضمن التأهل رسميا لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بينما تجمد رصيد ساجرادا عند 5 نقاط في المركز الثالث.