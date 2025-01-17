المطرانُ حسام إلياس نعّوم رئيسُ الأساقفةِ الأنجليكانيّ يبرق رئيس لبنان

ارسل المطرانُ حسام إلياس نعّوم رئيسُ الأساقفةِ الأنجليكانيّ في القدي والمطرانُ المترّسُ للكنيسةِ الأسقفتة في القدس والشرقِ الأوسطِ خطاب الي رئيسِ الجمهوريّةِ اللبنانيّةِ العماد جوزيف عون الأكرم وجاء نص الخطاب كالاتي:

تحيّةً طيّبةً منْ مدينةِ القيامةِ وبعدُ،

نتقدّمُ بالأصالةِ عنْ نفسيْ والمجمعِ الكنسيّ لمطرانيّةِ القدسِ الأسقفيّةِ، كهنةً وعلمانتينَ، بأحرّ التّهاني والتّبريكاتِ بمناسبةِ انتخابِكمْ لهذا المنصبِ الرّفيعِ، والكريم الشّأْنِ نصلّي إلى اللهِ أنْ يمدَّكمْ بالصّحّةِ، والعزيمةِ؛ لتسيروا بلبنانَ العظيمِ نحوّ الازدهارِ، والنّموّ، والمجدٍ وكلُّنا أملٌ ورجاءٌ بأنَّ عهدَكمُ الميمونَ سيجعلُ منْ لبنانَ نموذجًا؛ للعيشِ الواحدِ فيْ البلدِ الواحدِ تحتَ قيادتِكمُ الحكيمةِ؛ لتحقيقٍ آمالِ الشّعبِ اللبنانيّ.

واضاف نتمنّى لكمْ، فخامةً الرّئيسِ، ولعائلتِكمْ كلَّ الخيرِ معَ بقاءِ لبنانَ بلدِ القداسةِ والقدّيسينَ منارةً للسّلامِ، والتّآخي، والوئامِ. حماكمُ اللهُ، وحمى لبنانَ، وشعبَهُ الصّامدَ، وللعُلا دائمًا تحتَ ظلِّ الأرزِ والعلمِ.