شاب يلقي بنفسه من أعلى كوبري فى الدقهلية وجهود مكثفة لانتشال جثمانه

تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها للعثور على جثمان شاب القى بنفسه بمياه نهر النيل من أعلى كوبري طلخا الواصل بين مدينتى المنصورة وطلخا بمحافظة الدقهلية وذلك بعد مروره بأزمة نفسية سيئة دفعته للانتحار بإلقاء نفسه خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من بعض الأهالي للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بمشاهدتهم لأحد الأشخاص يلقي بنفسه من أعلى كوبري طلخا "دائرة المركز".

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد صلاح ودة، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ وتمشيط المنطقة للعثور على الشاب.

ودلت التحريات الى ان من قام بإلقاء نفسه يدعى "محمود عادل الشربيني 19 عاما،ومقيم قرية بهوت مركز نبروه وذلك بعد مروره بأزمة نفسية سيئة دفعته للانتحار بإلقاء نفسه فى مياه نهر النيل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثمان وتمشيط المنطقة فى ظل سرعة تيار المياة نتيجة حالة الطقس واستخراجه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشره التحقيقات.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.