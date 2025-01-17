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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الخليج لمواجهة العروبة في الدوري السعودي.. موقف محمد شريف

محمد شريف مهاجم الخليج
محمد شريف مهاجم الخليج السعودي
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أعلن اليوناني جيورجوس دونيس، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة العروبة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق الخليج بقيادة محمد شريف، اليوم الجمعة، نظيره العروبة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في الثالثة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

يجلس محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج في مباراته ضد العروبة، ليواصل الجلوس بديلًا بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

شارك محمد شريف في 4 مباريات مع الخليج في الدوري السعودي خلال الموسم الجاري 2024-2025، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

يحتل الخليج المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 20 نقطة، بينما يأتي العروبة في المركز الرابع عشر وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل الخليج لمواجهة العروبة

تشكيل الخليج لمواجهة العروبة
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