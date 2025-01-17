موعد تشييع جثمان الفنان الراحل فكري صادق

أعلن الفنان مراد فكري صادق، موعد تشييع جثمان والده الفنان فكري صادق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، 17 يناير الجاري، عن عمر يناهز 80 عاما.

وكتب الفنان مراد فكري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أبويا الفنان فكرى صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله.

وكانت اخر أعمال الفنان الراحل فكري صادق مشاركته في مسلسل «حق عرب» الذي عُرض في مارس 2024، وقدم خلاله دور كمال أبو الدهب.

المسلسل تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول «عرب»، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، لكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث.

وشاركه البطولة الفنانين: رياض الخولي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، وفاء عامر، وليد فواز، أحمد صيام، سلوى عثمان، أشرف طلبة، عايدة فهمي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.