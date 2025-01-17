مصرع وإصابة أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات وموتوسيكل بالسويس

لقي شاب مصرعه بينما أصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي و2 سيارة تاكسي ودراجة نارية موتوسيكل بمحافظة السويس.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن السويس بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بنطاق المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي و2 سيارة تاكسي ودراجة نارية موتوسيكل نتج عن الحادث مصرع قائد الدراجة النارية وإصابة 4 آخرين جراء الاصطدام وصعود إحدى السيارات اعلي السور الخرساني للطريق، جري نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما تم نقل جثمان المتوفي إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.